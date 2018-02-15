СМИ сообщили еще об одном погибшем в Сирии россиянине

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Житель Краснодарского края погиб в Сирии в результате американского удара 7 февраля под Дейр-эз-Зором, сообщила в четверг радиостанция "Эхо Москвы".

По ее данным, гибель россиянина подтвердили четверо его знакомых.

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team сообщила в четверг, что подтвержденный список россиян, погибших в Сирии в результате инцидента 7 февраля, увеличился до девяти человек.

Ранее в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что по предварительным данным, в результате авиаудара американской коалиции в Сирии, погибли пятеро россиян. "Есть и пострадавшие, но все это требует проверки, в частности и в первую очередь, их гражданства (...) Я хочу еще раз подчеркнуть, что речь не идет о российских военнослужащих", - сказала она.

В больницы Москвы и Санкт-Петербурга доставлены граждане РФ, которые пострадали в результате американского удара под Дейр-эз-Зором, сообщил "Интерфаксу" накануне один из руководителей незарегистрированной партии "Другая Россия" Александр Аверин.

Ранее "Другая Россия" заявила, что в Сирии 7 февраля в результате американского удара погиб активист партии москвич Кирилл Ананьев.

Лидер "Другой России" Эдуард Лимонов сообщил в среду, что еще один его активист пропал в Сирии. По его сведениям, в районе американского удара оказались две роты из четырех негосударственных военизированных формирований. "Они действительно отправились к нефтяному месторождению. Бойцы были все обстрелянные, прошедшие через войны, профессионалы. Сколько людей погибло, пока трудно сказать", - отметил Лимонов.

Газета "Коммерсант", ссылаясь на военный источник, сообщила в среду, что в результате американского удара под Дейр-эз-Зором 7 февраля погибли 11 российских граждан. По утверждению российского военного источника издания, причиной инцидента в провинции Дейр-эз-Зор стала попытка местных "крупных предпринимателей, в данный момент поддерживающих Башара Асада", захватить нефтяные и газовые месторождения, находящиеся под контролем курдов - союзников США.

Ранее центральное командование Вооруженных сил США сообщило, что американская коалиция нанесла ответные удары после того, как штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) подвергся нападению со стороны проправительственных сил Сирии.