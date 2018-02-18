Здание Россотрудничества в Киеве серьезно пострадало из-за нападения националистов

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Зданию представительства Россотрудничества в Киеве в результате нападения националистов нанесен значительный ущерб, сообщила глава агентства Элеонора Митрофанова.

"Сегодня после окончания "майдана" человек 70 пошли на наш офис, нанесен достаточно серьезный ущерб", - сказала она "Интерфаксу" в воскресенье.

По ее словам, в здании разбиты окна, оно облито краской. "Люди не пострадали", - отметила глава агентства, пояснив, что со вчерашнего дня в здании никто не находился. "Полиция никаких активных действий не предпринимала", - добавила Митрофанова.

Она отметила, что необходимые действия в связи с инцидентом уже "были предприняты по линии российского МИД".

Ранее стало известно, что активисты националистических организаций забросали камнями здание Россотрудничества на улице Борисоглебской на киевском Подоле. Кроме того, во время шествия националистов были выбиты стекла в отделениях Сбербанка и Альфа-банка.

Это уже не первый инцидент со зданием Россотрудничества в Киеве в последние дни. Накануне националисты сорвали со здания представительства Россотрудничества в Киеве флаг РФ и сожгли его.