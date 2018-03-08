Беженцы и журналисты попали под обстрел в Восточной Гуте

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Боевики обстреляли колонну, в которой 300 семей направлялись к южному выходу из Восточной Гуты, в населенный пункт Млеха, сообщил журналистам представитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Владимир Золотухин.

По его словам, колонна попала под обстрел в километре от выхода, где направлявшихся в Млеху жителей Гуты ожидали их родственники. Сгорело три автомобиля, информация о пострадавших уточняется.

Позднее огонь из минометов был открыт боевиками и по самому выходу, где находились родственники беженцев, а также российские и западные журналисты, в том числе несколько съемочных групп. Всем удалось оперативно эвакуироваться, пострадавших нет.

Ранее российские военные сообщали, что девять мирных жителей Дамаска получили ранения за минувшие сутки в результате обстрелов, которые боевики ведут из Восточной Гуты.

В Восточной Гуте действуют несколько группировок боевиков. Они нарушают договоренности о прекращении огня, во время которого мирные жители должны эвакуироваться из зоны боевых действий.