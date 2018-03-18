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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Великобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследования

Первые результаты могут появиться через несколько недель

Великобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследования
Работа полиции возле торгового центра, где нашли Сергея Скрипаля и его дочь
Фото: PA Images/ТАСС

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в понедельник прибудут в Великобританию, чтобы отобрать пробы нервно-паралитического газа, от контакта с которым могли пострадать бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом сообщили в воскресенье в британском МИДе.

"Затем (эти образцы - ИФ) исследуют в пользующихся высокой репутацией международных лабораториях, которые выберет ОЗХО", - отметили в британском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД пояснили, что "результатов исследований следует ожидать минимум через две недели".

Как ожидается, на основании статьи восьмой Конвенции о запрещении химоружия эксперты ОЗХО возьмут собственные образцы. Ими могут стать пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих Скрипалей.

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5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Российская сторона обвинения Лондона категорически отрицает. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок".

Сергей Скрипаль, ранее работавший на британские разведслужбы, был арестован в России, однако в 2010 году получил убежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками.

Теги: Сергей Скрипаль
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