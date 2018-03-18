Великобритания передаст экспертам ОЗХО пробы "Новичка" для исследования

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) в понедельник прибудут в Великобританию, чтобы отобрать пробы нервно-паралитического газа, от контакта с которым могли пострадать бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. Об этом сообщили в воскресенье в британском МИДе.

"Затем (эти образцы - ИФ) исследуют в пользующихся высокой репутацией международных лабораториях, которые выберет ОЗХО", - отметили в британском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД пояснили, что "результатов исследований следует ожидать минимум через две недели".

Как ожидается, на основании статьи восьмой Конвенции о запрещении химоружия эксперты ОЗХО возьмут собственные образцы. Ими могут стать пробы воздуха из дома Скрипаля, паба и ресторана, которые он посещал, пробы с его автомобиля и биомедицинские пробы, взятые у самих Скрипалей.

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Через неделю после этого британский премьер Тереза Мэй заявила, что правительство страны пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Российская сторона обвинения Лондона категорически отрицает. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова накануне заявила, что в России и Советском Союзе никогда не было исследований по разработке химических веществ с кодовым названием "Новичок".

Сергей Скрипаль, ранее работавший на британские разведслужбы, был арестован в России, однако в 2010 году получил убежище в Великобритании после взаимного обмена разведчиками.