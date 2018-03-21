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Отец Литвиненко назвал убийцей своего сына соратника Березовского

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Отец Александра Литвиненко назвал убийцей своего сына Александра Гольдфарба, близкого к бизнесмену Борису Березовскому; об этом Вальтер Литвиненко заявил в эфире передачи "Пусть говорят" на "Первом канале".

По словам мужчины, об этом ему сообщила жена Гольдфарба сразу после смерти сына. "Пока Саша был в госпитале, он (Гольдфарб - ИФ) трижды мотался в Соединенные Штаты", - заявил Вальтер Литвиненко. Со ссылкой на находившегося тогда в Лондоне Ахмеда Закаева он также сказал, что Гольдфарб был агентом ЦРУ.

"Он был заинтересован поднять вот этот весь хайп, всю эту пакость, которую сейчас тоже поднимают против Путина (в связи с "делом Скрипаля" - ИФ)", - продолжил Вальтер Литвиненко.

"Его (Александра Литвиненко - ИФ), мне кажется, травили несколько раз, не один раз. И даже в госпитале его травили", - рассказал отец. "Госпиталь как проходной двор был. Туда все могли зайти"

Александр Гольдфарб

Александр Гольдфарб - биохимик и микробиолог, гражданин Израиля и США. Эмигрировал из СССР в 1975 году, в 1990-х годах вернулся в Россию, в 2000 году возглавил основанный Березовским "Фонд гражданских свобод". Сейчас проживает в США.

Гольдфарб помог Александру Литвиненко бежать из России в 2000-м году и представлял его интересы на протяжении последних двух недель его жизни.

Александр Литвиненко

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Бывший сотрудник КГБ и ФСБ Александр Литвиненко в 1998 году публично заявил о том, что получил приказ убить Бориса Березовского. В 2000 году получил политическое убежище в Великобритании и сотрудничал с британской разведкой. В 2006 году умер в результате отравления полонием. По официальной версии Лондона, убийство совершил депутат Госдумы Андрей Луговой с одобрения российского руководства.

Семья Литвиненко

Вальтер Литвиненко сначала открыто обвинял в убийстве сына российские власти. Однако в 2012 году резко изменил свое мнение: работу Александра на британские спецслужбы он назвал предательством, заявив, что "в предателей надо стрелять".

Во время передачи "Пусть говорят" Вальтер Литвиненко тепло поздоровался с Андреем Луговым и сидел рядом с ним.

Сводный брат Александра Литвиненко, Максим, сходим образом поменял свое мнение о том, кто стоит за этим убийством: в 2014 году он заявил, что это могло быть сделано по заказу западных спецслужб.

Теги: Александр Литвиненко, Сергей Скрипаль, ЦРУ
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