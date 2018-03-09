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В России Отравление Сергея Скрипаля

Лавров счел неуместным сравнение историй Скрипаля и Литвиненко

Есть обновление от 16:36

Глава МИД России заявил также о готовности содействовать расследованию отравления экс-полковника ГРУ в Великобритании, отметив голословность обвинений РФ в причастности к произошедшему

Лавров счел неуместным сравнение историй Скрипаля и Литвиненко
Сергей Лавров
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Глава МИД России Сергей Лавров назвал голословными обвинения РФ в причастности к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил о готовности Москвы содействовать расследованию.

Такое заявление он сделал на пресс-конференции с председателем Комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом в Адис-Абебе. "Что касается вопроса, который вы задали (об обвинениях РФ в отравлении Скрипаля - ИФ) мы не слышали ни единого факта, мы только смотрим репортажи по телевидению, где с серьезными лицами ваши коллеги с пафосом говорят, что если это Россия, то ответ будет такой, который Россия запомнит навсегда. Это несерьезно, это чистой воды пропаганда и нагнетание истерики", - сказал министр.

"Такие вопросы, если есть заинтересованность в нашем содействии расследованию, если искренне нужна помощь со стороны России, то мы будем готовы рассмотреть такую возможность, если у нас есть соответствующие данные", - заявил Лавров.

Министр отметил, что для запроса необходимо "не бежать на телевидение с голословными обвинениями, а обращаться профессионально по имеющимся каналам по линии правоохранительных органов".

Глава МИД России также назвал неуместными параллели между отравлением Сергея Скрипаля и Александра Литвиненко. "Я смотрю телевидение, от этого никуда не уйдешь, но тут уже проводят параллели со смертью Литвиненко тоже в Соединенном Королевстве. Я хочу напомнить, что гибель Литвиненко, которую также свалили на Российскую Федерацию так до конца и не расследована", - заявил министр.

"Мы предлагали свои услуги, предлагали сотрудничать, но британское правосудие сочло себя выше этого, и для него оказалось достаточным просто вынести голословный вердикт, который отнюдь не исчерпывающий, - отметил Лавров. - Многие факты, связанные с этой трагедией, куда-то они замели под ковер".

Накануне министр внутренних дел Великобритании Эмбер Радд заявила журналистам, что у британских властей существует план соответствующей реакции на применение отравляющего вещества против бывшего сотрудника ГРУ России, который вместе с дочерью пострадал 5 марта. Она отметила, что этот план может быть введен в действие после того, как станут известны все факты.

Также 8 марта британские СМИ сообщили, что в общей сложности 21 человек пострадал в результате атаки на Скрипаля.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Бывший офицер ФСБ Александр Литвиненко, получивший в 2000 году убежище в Великобритании, умер 24 ноября 2006 года в Лондоне. После смерти в его организме был обнаружен радиоактивный элемент полоний-210. Разбирательство по делу о гибели Литвиненко в Великобритании прекратилось в марте 2016 года, такое решение вынес судебный следователь Роберт Оуэн.

Теги: Великобритания, Сергей Скрипаль, МИД РФ, Сергей Лавров
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