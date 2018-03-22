Посольство РФ в Лондоне увеличило сроки выдачи виз из-за высылки дипломатов

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Российская дипмиссия в Лондоне сократит прием по консульским вопросам и увеличит срок рассмотрения заявлений на визы в связи с высылкой 23 российских дипломатов.

"В связи с безответственными действиями британского правительства, в результате которых из Великобритании выдворены 23 дипломата посольства России, включая ряд сотрудников консульского отдела, значительный ущерб нанесен консульскому обслуживанию граждан. Ввиду сказанного мы вынуждены временно сократить прием по консульским вопросам", - говорится в сообщении посольства в фейсбуке.

"В данной ситуации, сложившейся по вине британской стороны, сроки рассмотрения заявлений иностранных граждан на получение российских виз будут увеличены в рамках законодательства Российской Федерации. Срок рассмотрения составит до трех рабочих дней (срочные) и до 20 рабочих дней (обычные) в соответствии с тарифом сборов за совершение консульских действий, за исключением граждан тех стран, с которыми у России имеются визовые соглашения", - добавили в российской дипмиссии.

"Посольство предпринимает шаги для восстановления нормального функционирования консульского отдела, в особенности для полноценного обслуживания российских граждан и соотечественников", - заключили в посольстве.

Высылка 23 дипломатов была одной из мер, объявленной премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Во вторник дипломаты покинули Великобританию.

Россия все обвинения Лондона в связи с "делом Скрипаля" отрицает. 17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.