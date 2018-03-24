В мире Отравление Сергея Скрипаля

Посольство РФ усмотрело признаки разработки боевых отравляющих веществ в Великобритании

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Москва вновь потребовала от Лондона предоставить информацию по "делу Скрипаля" и раскрыть программу производства отравляющих веществ

Посольство РФ усмотрело признаки разработки боевых отравляющих веществ в Великобритании
Запрещающие доступ знаки около лаборатории в Портон-Дауне, недалеко от Солсбери
Фото: Reuters

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Заявления главы секретной лаборатории Минобороны Великобритании в Портон-Дауне Гэри Эйткенхеда, который рассказал о строжайших мерах контроля, не позволяющих чему-либо просочиться за ее пределы, фактически подтвердил, что там разрабатывают и изучают новые компоненты боевых отравляющих веществ, заявляет посольство РФ в Лондоне.

"Мы также обратили внимание на эти слова главы лаборатории. Таким образом, британская сторона фактически подтвердила, что на этом секретном объекте ведётся разработка и изучение новых компонентов боевых отравляющих веществ. Примечательно, что Эйткенхед не стал отрицать и наличие запасов химического оружия, включая, по-видимому, и вещество А-234, которое, по официальным заявлениям британской стороны, было использовано при отравлении семьи Скрипалей и сержанта Бейли", - заявляют в посольстве.

Кроме того, о том, что такие образцы имеются в наличии, намекнул 19 марта в интервью и министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, заявляют в посольстве.

"Эти заявления не оставляют нам выбора, кроме как с новой силой требовать предоставления полной информации о ходе расследования, а также раскрытия программы по производству боевых отравляющих веществ в Портон-Дауне", - заявляют в посольстве РФ.

Накануне руководитель британского центра исследований отравляющих веществ Портон-Даун Гэри Эйткенхед заявил в интервью "Би-би-си", что что никаких утечек токсичных веществ из его лабораторий быть не могло и тот факт, что Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены после отравления сравнительно недалеко, - это совпадение.

Британские власти заявляют, что в лабораториях Портон-Дауна разрабатываются средства и методы защиты от химического и биологического оружия и для этих целей производятся "очень малые объемы химических и биологических агентов". Однако сами боевые отравляющие вещества страна перестала производить в 50-х годах прошлого века, утверждает Лондон.

"Дело Скрипаля"

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

Теги: Сергей Скрипаль
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