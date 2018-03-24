СМИ узнали от одноклассника Скрипаля о его письме Путину

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль несколько лет назад рассказал, что написал письмо руководству России, в котором просил в полной мере простить его и разрешить приехать в Россию, сообщает в субботу BBC со ссылкой на бывшего одноклассника Скрипаля Владимира Тимошкова.

"В 2012-м, по моему, он мне позвонил. Мы где-то минут 30 разговаривали по телефону. Он мне позвонил из Лондона", - сказал Тимошков, интервью с которым на русском языке опубликовано на сайте BBC.

По его словам, Скрипаль рассказал, что пытался получить полное прощение от властей РФ. "И он написал Владимиру Владимировичу Путину о том, чтобы до конца его помиловать и разрешить приехать в Россию, потому как там - мать, брат, ну вообще - родственники", - рассказал собеседник BBC.

По словам Тимошкова, Скрипаль "сожалел (об измене родине - ИФ), потому что жизнь его пошла наперекосяк". "А как человека мне, конечно, жалко его", - добавил он.

Как отмечает BBC, в Кремле отрицают, что получали письмо от Скрипаля.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие.

17 марта Россия объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.