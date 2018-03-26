Жители Кемерово выстроились в очередь в пункт сдачи крови

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Кемеровский областной центр крови - "Служба крови" в понедельник утром работает с повышенной нагрузкой, сообщил агентству "Интерфакс" представитель центра.

"Народу очень много. Всех, кто приходит - всех принимаем", - сказал он. Вместе с тем он подчеркнул, что запас крови на сегодня достаточный.

"Приглашаем сдать кровь в течение недели", - добавил представитель центра крови.

И.о. начальника департамента охраны здоровья населения Кемеровской области Александр Брежнев сообщил журналистам, что кровь для пострадавших не требуется.

"У пострадавших, которые поступали в больницы, диагностировано отравление продуктами горения. В этой ситуации кровь для переливания не требуется", - сказал Брежнев.

Ранее в соцсетях появились фотографии очереди на сдачу крови: около двух десятков человек стоят перед входом в здание кемеровской "Службы крови".