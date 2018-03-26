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В мире Отравление Сергея Скрипаля

О мерах против РФ в связи с "делом Скрипаля" задумались 10 стран Европы

Есть обновление от 15:22

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Как минимум 10 европейских стран могут принять меры в отношении России в связи с отравлением в Великобритании экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, сообщает в понедельник агентство Bloomberg со ссылкой на неназванных официальных лиц.

По их словам, о деталях по данному вопросу планируется объявить в 16:00 по московскому времени.

В конце прошлой недели газета The Times сообщала, что, по ее данным, до 20 стран могут объявить о высылке российских дипломатов в связи с данным делом.

4 марта в Великобритании у торгового центра в городе Солсбери из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом пострадали работавший на британскую разведку бывший полковник ГРУ С.Скрипаль и его дочь Юлия. Они находятся в коме. По данным британского следствия, пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", якобы разработанным в России.

Вину за отравление британский премьер Тереза Мэй возложила на Россию и объявила о мерах, которые в связи с этим будут предприняты против РФ, в частности, о высылке 23 российских дипломатов.

Россия все обвинения в связи с "делом Скрипаля" отрицает и напоминает, что еще в 2017 году полностью уничтожила все свое химическое оружие. 17 марта Россия объявила об ответных мерах в отношении Великобритании.

Теги: Россия, Сергей Скрипаль
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