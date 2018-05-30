Amnesty International призвала Украину наказать убийцу журналиста Бабченко

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В международной правозащитной организации Amnesty International убеждены, что украинские власти должны эффективно расследовать убийство российского журналиста Аркадия Бабченко, чтобы виновные были найдены и привлечены к ответственности.

"Ужасное убийство Аркадия Бабченко не должно остаться безнаказанным. Украинские власти должны не останавливаться, пока преступник, совершивший это позорное убийство, не будет найден и привлечен к ответственности", - цприводит слова директора Amnesty International Украина Оксаны Покальчук пресс-служба организации в среду.

Правозащитник также выразила обеспокоенность по поводу "способности и желания украинских властных структур защитить журналистов, активистов и другие уязвимые группы и обеспечить свободу слова" ввиду растущего числа насильственных нападений в Украине в целом.

Вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, работавший на Украине журналист Аркадий Бабченко.

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что убийство, скорее всего, связано с профессиональной деятельностю Бабченко. Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого.