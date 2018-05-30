В ФСБ сравнили обвинения в убийстве Бабченко с "делом Скрипаля"

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Директор ФСБ Александр Бортников назвал "чушью" и провокацией заявления украинских властей о причастности российских спецслужб к убийству журналиста Аркадия Бабченко в Киеве.

"Полная чушь. Складывается впечатление, что они бредят. Пусть разбираются между собой", - сказал Бортников "Интерфаксу" в среду.

Он утвердительно ответил на вопрос, можно ли сравнить убийство Бабченко с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. "Да, думаю что да. Чистейшей воды провокация", - заявил директор ФСБ.

Вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, ведущий телеканала ATR Бабченко. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая версия убийства - профессиональная деятельность Бабченко. Позднее премьер Украины Владимир Гройсман заявил о возможной причастности к убийству журналиста российских спецслужб.