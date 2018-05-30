В Кремле осудили убийство журналиста Бабченко в Киеве

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В Кремле осудили убийство в Киеве российского журналиста Аркадия Бабченко и призвали международное сообщество жестко среагировать на то, в каких условиях на Украине работают представители СМИ.

"Произошла трагедия, погиб гражданин Российской Федерации, у него большая семья, которая лишилась своего кормильца. Мы соболезнуем родным и близким", - сказал в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы решительно осуждаем это убийство. Надеемся на настоящее, а не показушное расследование с целью выявления тех, кто за этим убийством стоит", - подчеркнул он.

Пресс-секретарь Владимира Путина обратил внимание на то, что "в последнее время Украина, к сожалению, становится очень опасным местом для работы журналистов". "Мы знаем, что там гибнет много людей, гибнет много журналистов, журналистов выгоняют из страны, журналистов за журналистскую деятельность швыряют в застенки", - сказал Песков.

Представитель Кремля подчеркнул: "Мы считаем это недопустимым и считаем, что это должно быть темой для очень жесткой международной реакции, которая сподвигнет украинские власти на действенные меры с целью выправления ситуации".

Вечером 29 мая в Днепровском районе Киева возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, журналист Бабченко. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства - профессиональная деятельность журналиста. Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в преступлении.