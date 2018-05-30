Матвиенко заявила о готовности России поддержать семью Бабченко

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Россия готова оказать поддержку семье убитого в Киеве журналиста Аркадия Бабченко, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Я хочу выразить соболезнования родным Аркадия Аркадиевича Бабченко. Какую бы политическую позицию он ни занимал, как бы он ни относился к России, но это человек, который в свое время воевал за нее. Это человек, у которого осталось шесть детей, и Россия готова оказать помощь и поддержку его семье", - сказала Матвиенко журналистам в среду, комментируя убийство Бабченко.

Она отметила, что этот случай далеко не первый на Украине. "Убийство журналистов, преследования журналистов, взрывы журналистов - Украина все в большей мере закрепляет за собой статус страны, где журналистам работать опасно", - отметила Матвиенко.

Как считает Матвиенко, "столица Украины по сути стала "горячей точкой".

"Может быть, надо вообще рассмотреть вопрос, чтобы направлять туда военкоров - людей, которые имеют опыт работы в "горячих точках", - сказала она.

Кроме того, спикер Совета Федерации считает, что обвинения Киева о причастности России к убийству Бабченко - это ожидаемая история.

"Наверное, не дает покоя русофобская слава с "делом Скрипалей" и решили еще здесь потоптаться на смерти человека", - считает она.

Матвиенко напомнила, что Москва требует от Киева тщательного расследования убийства журналиста.

"МИД уже об этом заявил, и Небензя, наш представитель в ООН, мы требуем от Украины тщательнейшего расследования этого преступления. Наш Следственный комитет возбудил уголовное дело, давайте вместе работать", - сказала Матвиенко журналистам в среду.

Она подчеркнула, что Россия сделает все для того, чтобы расследование было объективным и были названы виновники преступления.

Кроме того, Матвиенко сообщила, что Россия обратится к международным структурам с тем, чтобы они способствовали созданию на Украине условий для безопасной работы журналистов.

"Мы обращались и еще раз обратимся к международным, европейским журналистским структурам, сообществам, организациям, чтобы все-таки они обязали украинские власти создать условия в стране для безопасной работы журналистов, для защиты журналистов", - отметила она.

В Днепровском районе Киева вечером 29 мая возле своей квартиры был застрелен гражданин РФ, журналист Бабченко. Возбуждено уголовное дело по статье 115 УК Украины (умышленное убийство).

Начальник Главного управления полиции в Киеве Андрей Крищенко сообщил, что первая очевидная версия убийства - профессиональная деятельность журналиста. Полиция обнародовала фоторобот подозреваемого в преступлении.