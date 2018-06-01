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Суд в Грузии осудил двух подростков по делу об убийстве, вызвавшем масштабные протесты

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Тбилисский городской суд в пятницу приговорил к 10 и 9 годам лишения старшеклассников, обвиняемых в совершении убийства и попытке совершения убийства в декабре 2017 года.

Это уголовное дело вызвало широкий резонанс и стало причиной масштабных акций протеста по всей стране, организованных отцом одного из убитых Зазой Саларидзе. Мужчина заявлял, что в групповой драке между старшеклассниками двух тбилисских школ его сыну нанесли 12 колотых ран не задержанные, а сыновья высокопоставленных лиц, которых покрывает прокуратура.

Накануне суд разделил предположение Заларидзе и отверг версию обвинения, что двое задержанных убили 16-летнего Давида. Суд признал их виновными в убийстве в этой массовой драке другого старшеклассника Левана Дадунашвили.

Накануне на фоне массовых протестов в отставку ушел главный прокурора Грузии Ираклия Шотадзе.

Позже протестующие у здания парламента в Тбилиси потребовали отставки правительства и назначения досрочных парламентских выборов. Акция протеста будет продолжена в пятницу.

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Теги: Тбилиси, Грузия
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