Туск призвал лидеров G7 выступить в защиту Олега Сенцова

Москва. 8 июня. INTERFAX.RU - Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал оказать поддержку украинскому режиссеру Олегу Сенцову, отбывающего заключение в России.

"Я хочу обратиться с важным призывом в отношении украинского кинематографиста Олега Сенцова, который участвовал в протестах Евромайдана в Киеве и выступал против аннексии Крыма Россией. В настоящее время он отбывает двадцатилетний срок в лагере строгого режима в Сибири после политического судебного процесса в России, в результате которого его обвинили в терроризме", - сказал Туск в пятницу журналистам в Квебеке.

"Сегодня наступил 24-й день его бессрочной голодовки, которую он планирует продолжать, если его требование, то есть освобождение 64 украинских политических заключенных, не будет выполнено. Вот почему я прошу лидеров "большой семерки" оказать поддержку Олегу Сенцову. Наша солидарность может спасти его жизнь", - заявил глава Евросовета.

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил украинского режиссера Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. 14 мая 2018 года Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинцев, удерживаемых в РФ.