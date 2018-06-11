Талибы заявили о намерении освободить всех пленных военных правительственных сил

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Радикальное движение "Талибан" (запрещено в России) заявило, что в праздничные дни, связанные с завершением месяца поста Рамазан, освободят всех находящихся у них в плену военнослужащих правительственных сил, сообщает Ariana News со ссылкой на представителя движения Забиуллу Муджахида.

Руководство талибов распорядилось выявить заключенных в своих тюрьмах и освободить их, чтобы вернуться к нормальной жизни, приводит телеканал слова представителя движения "Талибан". "Всем провинциальным главам эмирата приказано отметить их (заключенных) и отправить отчет руководству, чтобы было принято решение об их освобождении", - заявил Муджахид.

Талибы заявили о трехдневном перемирии после того, как 7 июня президент Афганистана Ашраф Гани объявил о прекращении огня в течение недели, начиная с 11 июня.

Между тем, ранее в понедельник местные СМИ сообщили, что в приграничном с Таджикистаном уезде провинции Кундуз на северо-востоке Афганистана в ходе атаки боевиков "Талибана" было убито 15 военнослужащих правительственных сил.