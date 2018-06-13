Главные новости
В РоссииОбъявлен новый состав администрации президентаЭкономикаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаСпортЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и Мексике
В мире

Норвежские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Члены правящей Партии прогресса Норвегии выдвинули кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за вклад в достижение соглашения об усилиях, направленных на денуклеаризацию Корейского полуострова, сообщает в среду норвежская телерадиокомпания NRK.

По данным телерадиокомпании, инициаторами выдвижения Трампа на премию стали два члена норвежской Партии прогресса.

При этом в сообщении подчеркивается, что в борьбе за премию в 2018 году участвуют лишь те кандидаты, которые были выдвинуты не позже января. Таким образом, Трамп сможет претендовать на получение премии лишь в 2019 году.

Ранее мнение о том, что Трамп достоин стать нобелевским лауреатом за вклад в достижение мира на Корейском полуострове, разделили, в частности, глава МИД Великобритании Борис Джонсон и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин.

Так, по словам Джонсона, президенту США необходимо присудить премию, если он сможет решить проблему КНДР. При этом министр подчеркнул, что предшественник Трампа Барак Обама не был достоин премии и получил ее "ни за что".

"Президент Трамп должен выиграть Нобелевскую премию мира. Нам нужен только мир", - заявил, в свою очередь, Мун Чжэ Ин.

В миреТрамп назвал саммит США-КНДР шагом в сторону от ядерной катастрофыЧитать подробнее

Нобелевская премия ежегодно присуждается ученым, законодателям и исследователям из разных стран за достижения в областях науки, искусства, а также за вклад в культуру и развитие общества. В 2009 году нобелевским лауреатом за вклад в развитие мира стал предыдущий президент США Обама.

Встреча на Сентосе

12 июня в отеле "Капелла" на сингапурском острове Сентоса состоялась первая встреча лидеров США и КНДР. Официальные переговоры в расширенном составе продлились почти два часа, перед ними состоялась историческая встреча лидеров тет-а-тет, которая продолжалась около 35 минут. По итогам переговоров лидеры обеих стран подписали документ, содержание которого пока не раскрывается. Трамп после подписания заявил, что он "всеобъемлющий", но о конкретном содержании не сообщил.

Трамп заявил о "большом прогрессе" по итогам встречи, добавив, что она прошла "лучше, чем кто-либо мог предположить". Ким Чен Ын, в свою очередь, назвал саммит прелюдией к миру и в то же время предположил, что многие воспримут ее как "своего рода фантазию из научно-фантастического фильма".

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына

6 фотографий
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен ЫнаИсторическое рукопожатие лидеров двух странДональд Трамп и Ким Чен Ын после подписания совместного документа. Лидер КНДР в нем выразил приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова, а президент США пообещал предоставить &quot;гарантии безопасности&quot; Пхеньяну в обмен на отказ от ядерного оружияДональд Трамп демонстрирует подписанный с Ким Чен Ыном документ после переговоровДональд Трамп и Ким Чен Ын подписывают документ по итогам саммита. Рядом с лидером КНДР его сестра - Ким Йо Чен, около президента США госсекретарь Штатов - Майк ПомпеоПрогулка Дональда Трампа и Ким Чен Ына в отеле &quot;Капелла&quot; на острове Сентоса, где проходила их встреча
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Нррвегия, США, Дональд Трамп
FacebookВ КонтактеTwitterGoogle PlusОдноклассникиWhatsAppViberTelegramE-Mail

Новости по теме

В мире
Что произошло в мире науки. Вечерний дайджестЧто произошло в мире науки. Вечерний дайджест
Марсианский метан, загадочные объекты в центре Галактики и первая победа над лекарственно-устойчивым раком грудиПодробнее
 Немецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажаНемецких чиновников призвали не брать на ЧМ в Россию гаджеты из-за риска шпионажа
В Северном Рейне - Вестфалии заявили, что в РФ смартфон могут забрать на время и вернуть уже со считанными даннымиПодробнее
 Суд ЕС подтвердил эксклюзивное право Лубутена на туфли с красной подошвойСуд ЕС подтвердил эксклюзивное право Лубутена на туфли с красной подошвой
По мнению суда, красная подошва - элемент защищенного товарного знака Christian LouboutinПодробнее
 США обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против СирииСША обвинили пять граждан РФ в сговоре с целью обхода санкций против Сирии
За поставку авиационного топлива и перевод денег в Сирию им грозит до 25 лет тюрьмыПодробнее
Япония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной КореейЯпония потребовала объяснений от Трампа за слова об отказе от учений с Южной Кореей
В Токио считают, что американское военное присутствие "жизненно необходимо" в регионеПодробнее
 Ким Чен Ын связал денуклеаризацию с прекращением враждебных действий СШАКим Чен Ын связал денуклеаризацию с прекращением враждебных действий США
Стороны договорились действовать постепенно и одновременноПодробнее
 Трамп и Ким Чен Ын договорились об обмене визитамиТрамп и Ким Чен Ын договорились об обмене визитами
В Пхеньяне приглашения назвали важным моментом в оздоровлении отношений между КНДР и СШАПодробнее
 В Париже освободили захваченных заложниковВ Париже освободили захваченных заложников
Злоумышленник задержан в ходе штурмаПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 13 июня9 фото
13 июня
Фотохроника 13 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына6 фото
12 июня
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына
Лучшие фото недели10 фото
09 июня
Лучшие фото недели
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
В РоссииОбъявлен новый состав администрации президентаЭкономикаВласти Германии оштрафовали Volkswagen на 1 млрд евро из-за дизельного скандалаСпортЧМ-2026 по футболу пройдет в США, Канаде и МексикеКультураГоворухина госпитализировали в крайне тяжелом состоянииМосква30-градусная жара придет в Москву в начале следующей неделиСпортГлавный тренер сборной Испании Лопетеги уволен перед стартом ЧМ

На Люблинской линии московского метро произошел сбой из-за задымления

Норвежские депутаты выдвинули Трампа на Нобелевскую премию мира

Двое московских адвокатов получили срок за вымогательство у клиентов $2 млн

ФРС подняла базовую процентную ставку на 25 б.п.

Американский ЦБ также улучшил прогноз роста ВВП США на 2018 год до 2,8% Подробнее

Суд в Киеве ужесточил приговор фигуранту дела об убийстве журналиста Веремия

СМИ узнали о составлении госдепом списков американских служащих, лояльных Трампу

Москалькова отправится на Украину в начале следующей недели

Судоходство на Москве-реке будет запрещено в дни матчей ЧМ-2018

Что произошло за день: среда, 13 июня

Сообщения о госпитализации Говорухина, перебои с электричеством в Крыму и обыски у главы Серпуховского района Подмосковья Подробнее

Осужденного в США летчика Ярошенко переведут в другую тюрьму

Фотохроника 13 июня

Фотохроника 13 июня9 фото

Компания Керимова-младшего заложила 17% акций "Полюса"

Украинский омбудсмен Денисова отправилась в Россию

Великобритания предложила разрешить ОЗХО искать виновных в химатаках в Сирии

Главу Серпуховского района допросят по делу 2013 года

"Гражданская инициатива" выдвинула Дмитрия Гудкова кандидатом в мэры Москвы

Плутавший неделю в сибирской тайге нефтяник смог выйти к месторождению

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru