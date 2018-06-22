Трамп пригрозил новыми пошлинами на импорт машин из ЕС по ставке 20%

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в пятницу пообещал ввести новые пошлины по ставке 20% на импорт всех автомобилей из Европейского союза.

"Исходя из пошлин и торговых ограничений, которые Евросоюз долгое время применял против США и их великих компаний и работников, и если такие пошлины и ограничения не будут отменены и ликвидированы в ближайшее время, мы введем пошлину в размере 20% на все их (ЕС - ИФ) автомобили, импортируемые в США", - написал американский президент в твиттере. "Стройте их (автомобили) здесь!" - добавил он.

Акции европейских автопроизводителей перешли к снижению после заявления Трампа, цена бумаг Daimler уменьшилась на 0,4%, BMW - на 0,8%.

Германский фондовый индекс DAX опустился на 0,1% к 17:32 по московскому времени, тогда как перед публикацией президентского твита он вырос на 0,5%.

Американские индексы S&P 500 и Dow Jones замедлили подъем (до 0,5% и 0,2% соответственно), Nasdaq усилил снижение до 0,4%.

Ранее Трамп объявил о повышении пошлин на импорт стали до 25% и на импорт алюминия до 10%. Эта мера вызвала резкую критику лидеров ряда стран и повышение пошлин на американские товары с их стороны. 6 июня ЕС подал в ВТО запрос на проведение консультаций с США по вопросу пошлин в рамках процедуры разрешения споров, к нему присоединилась и Россия. Запрос на консультации является первым этапом подачи иска в ВТО.

Позже стало известно, что Россия вводит "балансирующие меры" в ответ на протекционистские шаги США, глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин допустил повышение пошлин в том числе на легковые авто из США