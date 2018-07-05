Что случилось этой ночью: четверг, 5 июля

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Мужчина и женщина из британского города Эймсбери, попавшие в больницу с симптомами отравления, подверглись воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок"; к таким выводам пришли эксперты лаборатории Портон-Даун. Скотланд-Ярд пока не может сказать, связан ли новый инцидент с делом Скрипалей; полиция так же не видит возможных мотивов, которые могли сделать пару из Эймсбери целью покушения.

- В День независимости в США пришлось эвакуировать посетителей Острова свободы из-за политических протестов. Активисты, выступающие против иммиграционной политики Трампа, развернули баннер у статуи Свободы, а одна женщина залезла на постамент и на протяжении нескольких часов отказывалась слезать.

- Российская делегация поедет на международный авиационно-космический салон "Фарнборо 2018" в Великобритании, но продукция из РФ на выставке представлена не будет. Ранее организаторы салона запретили России привозить свои военные разработки.

- Жительница Калтана в Кемеровской области скончалась от инсульта из-за того, что в городе с 30-тысячным населением не оказалось отделения реанимации.