В МВД Великобритании не классифицировали отравление в Эймсбери как покушение

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Замглавы МВД Великобритании Бен Уоллес заявил, что он не считает инцидент с парой из Эймсбери целенаправленным покушением, сообщает в четверг телеканал Sky News.

"Рабочая линия расследования - это то, что эти люди (пара, пострадавшая в результате инцидента - ИФ) не были связаны со Скрипалями. Это не было покушением. Это, я думаю, отравление "Новичком", - заявил Уоллес.

В то же время, он подчеркнул, что Великобритания все еще считает, что Россия причастна к отравлению Сергея и Юлии Скрипаль, и призвал Россию пояснить, "как они это сделали". "У них все еще есть шанс все исправить. Они могут сказать нам, что было запланировано и как они это сделали", - сказал замминиста.

30 июня в городе Эймсбери два человека были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие - 45-летний Чарли Роули и 44-летняя Дон Стерджес - в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери.

Позднее полиция сообщила, что пара получила отравление в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, ранее в Солсбери пострадали бывший российский разведчик Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность британские власти возложили на Россию.