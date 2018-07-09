Что случилось этой ночью: понедельник, 9 июля

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Смерть жертвы отравления в Эймсбери, кризис в британском правительстве и мини-субмарина от Илона Маска

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В больнице Солсбери умерла 44-летняя женщина, пострадавшая от отравления нервно-паралитическим веществом в соседнем городе Эймсбери. В связи с этим Скотланд-Ярд завел уголовное дело об убийстве. Мужчина, госпитализированный вместе с покойной, остается в критическом состоянии.

- Стратегия выхода Лондона из ЕС расколола британское правительство. Ночью подал в отставку министр по делам Brexit Дэвид Дэвис вместе со своим заместителем. Премьер-министр Тереза Мэй, которой сегодня предстоит отчитываться перед Палатой общин, приняла его отставку.

- Илон Маск показал мини-субмарину, которую он предлагает использовать для спасения детей, заблокированных в затопленной пещере в Таиланде. С транспортировкой капсулы, в которую помещается ребенок, могут справиться два водолаза.

- Уже сто человек стали жертвами ливней в Японии; из-за стихийного бедствия закрылся головной офис "Мазды" в Хиросиме.

- Роман "Английский пациент" назван лучшей книгой на английском языке, написанной за последние 50 лет; его автор Майкл Ондатже удостоен премии "Золотой Букер".

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