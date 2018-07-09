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Пять человек стали обвиняемым по делу о гибели 52 пассажиров автобуса в Казахстане

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Прокуратура Актюбинской области направила в суд дело по факту возгорания автобуса в Иргизском районе, повлекшего гибель 52 граждан Узбекистана, сообщила пресс-служба Генпрокуратуры Казахстана.

"В качестве обвиняемых признаны пять лиц, из которых три водителя автобуса и два работника ТОО "Азия транзит сервис" - учредитель и механик товарищества, в обязанности которых входит предрейсовый осмотр автобуса", - говорится в сообщении пресс-службы, распространенном в понедельник.

По информации пресс-службы, действия учредителя компании квалифицированы как ненадлежащее исполнение обязанностей в коммерческих организациях (ст.254 УК), выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекшие смерть двух и более лиц (ч.4 ст.348 УК), а также подделка официального документа, использование заведомо подложного документа (ч.1 и ч.3 ст.385 УК).

Действия механика квалифицированы как выпуск в эксплуатацию неисправного автотранспортного средства, повлекший смерть двух и более лиц (ч.4 ст.348 УК), а водителей автобуса - как нарушение правил эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух и более лиц (ч.4 ст.345 УК) и нарушение правил пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц (ч.3 ст.292 УК).

В пресс-службе напомнили, что в отношении водителей автобуса судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей, в отношении руководителя и механика товарищества избрана мера пресечения в виде залога.

Кроме того, владелец автобуса объявлен в международный розыск с избранием меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщалось, 18 января текущего года на трассе Самара-Шымкент в Актюбинской области сгорел автобус, в котором находились 57 человек, включая водителей. Погибли 52 гражданина Узбекистана, направлявшихся на заработки в Россию. Среди выживших - три водители из Казахстана и два пассажира - граждане Узбекистана. Причиной пожара в автобусе стало халатное обращение с огнем.

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Теги: Казахстан

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