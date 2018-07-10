Трамп назвал Путина своим соперником

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник затруднился ответить на вопрос журналиста о том, считает ли он лидера России Владимира Путина своим другом или противником.

"Я не могу сейчас на это ответить. В чем я точно уверен, так это в том, что он - соперник", - сказал Трамп в Вашингтоне перед вылетом на саммит НАТО в ответ на вопрос одного из корреспондентов о том, как он воспринимает Путина.

Саммит РФ - США пройдет в Хельсинки 16 июля. Перед встречей с российским лидером президент США примет участие в саммите НАТО 11-12 июля, а также направится в Лондон, где встретится с премьер-министром Британии Терезой Мэй и королевой Елизаветой II.