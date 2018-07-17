Трамп призвал меньше оглядываться на прошлое в отношениях с Россией

Москва. 16 июля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп после встречи с Владимиром Путиным в Хельсинки заявил, что обеим странам стоит побольше думать о будущем и меньше - о прошлом.

"Я понимаю, что для построения более светлого будущего мы не можем концентрироваться исключительно на прошлом; как две самые мощные ядерные державы мы должны ладить!" - написал президент в своем твиттере.

"Я лучше возьму на себя политический риск в стремлении к миру, чем рискну миром ряди политики", - добавил он.

I would rather take a political risk in pursuit of peace, than to risk peace in pursuit of politics. #HELSINKI2018 pic.twitter.com/XdlrJWLPIh — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Также Трамп заявил о своем доверии американским спецслужбам. "Как я уже говорил сегодня и много раз раньше: у меня огромное доверие к моим людям в разведке", - отметил президент, видимо, поясняя свое высказывание на итоговой пресс-конференции в Хельсинки: тогда президент США поставил под сомнение действия ФБР в рамках расследования вопроса о возможном вмешательстве России в выборы в США.