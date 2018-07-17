ЕСПЧ взыскал с России 20 тыс. евро в пользу родственников убитой Анны Политковской

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что российские власти должны выплатить 20 тыс. евро родственникам убитой журналистки Анны Политковской в качестве компенсации за моральный ущерб, говорится в судебном коммюнике, опубликованном во вторник на сайте ЕСПЧ.

В решении суда отмечается, что, по мнению суда, Россия нарушила в отношении родственников журналистки статью 2 Европейской конвенции о защите прав человека ("Право на жизнь").

"Истцы направили заявление в суд в связи с нарушением статьи 2 конвенции, жалуясь на то, что российские власти не провели эффективного расследования убийства Политковской... В общем и целом Россия не смогла провести адекватное и незамедлительное расследование, в связи с чем нарушила часть статьи 2, которая регулирует процедуру (расследования - ИФ)", - говорится в документе.

Размер компенсации составляет 20 тыс., которые российские власти обязаны выплатить в общей сложности четырем истцам - матери Политковской Раисе Мазепе, а также Елене Кудимовой, Вере Политковской и Илье Политковскому.

Обозреватель "Новой газеты" Анна Политковская была убита 7 октября 2006 года в подъезде своего дома в Москве, на Лесной улице в Москве. Прокуратура Москвы возбудила уголовное дело по статье 105 УК РФ ("убийство"). Версии убийства с целью ограбления или на бытовой почве были признаны несостоятельными, и основной версией преступления стала профессиональная деятельность Политковской.

В октябре 2011 года ГСУ СКР предъявило обвинения в убийстве Политковской Лом-Али Гайтукаеву, братьям Джабраилу и Ибрагиму Махмудовым и Сергею Хаджикурбанову. Заказчика убийства установить не удалось.