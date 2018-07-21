Гроб с телом погибшего фигуриста Тена проводили под аплодисменты

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - В Алма-Ате закончилось прощание с погибшим от рук преступников фигуристом Денисом Теном, передал в субботу корреспондент агентства "Интерфакс".

На гражданской панихиде с памятными речами выступали главы спортивных федераций республики, известные спортсмены, депутаты. Чиновники зачитали телеграммы соболезнования от президента Казахстана, акима Алматы, главы Международного олимпийского комитета и Национального олимпийского комитета Казахстана.

После окончания церемонии прощания гроб с телом Тена, накрытый флагом Казахстана, под нескончаемые аплодисменты всего зала вынесли офицеры Минобороны. Впереди шли военнослужащие, которые несли подушечки с многочисленными медалями и наградами спортсмена.

Похороны Тена состоятся на кладбище в поселке Дружба в пригороде Алма-Аты.

Тен был убит в минувший четверг двумя ворами, пытавшимися украсть зеркала с его автомобиля. Оба они задержаны и признали свою вину.

Фигуристу было 25 лет. Он первый и единственный спортсмен в истории независимого Казахстана, завоевавший медали Олимпийских игр (2014), чемпионатов мира (2013, 2015), континентального чемпионата (2015), зимней Универсиады (2017), зимних Азиатских игр (2011), а также этапов Гран-при по фигурному катанию. Завоевав золото на этапе Гран-при среди юниоров (2008), он стал первым казахстанским фигуристом, выигравшим медаль турнира Международного союза конькобежцев (ISU).