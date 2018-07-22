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Половина американцев не одобрила поведение Трампа на саммите с Путиным

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Только 33% опрошенных американцев одобрительно восприняли то, как себя вел президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, в то время как 50% не одобрили, свидетельствуют данные опубликованного в воскресенье совместного опроса газеты The Washington Post и телеканала ABC.

Остальные опрошенные заявили, что у них нет мнения по этому поводу.

При этом 56% респондентов сказали, что они не одобряют то, что Трамп выразил сомнение в заключениях американской разведки о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. И только 29% поддержали Трампа в его сомнениях.

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Согласно опросу, 40% респондентов посчитали, что Трамп зашел "слишком далеко" в своей поддержке Путина. Среди этих респондентов в основном были демократы, либералы и выпускники вузов. Однако 35% респондентов сказали, что он вел себя правильно, а еще 15% сказали, что Трамп недостаточно поддержал Путина. У остальных не было никакого мнения.

В телефонном опросе, который проводился 18-20 июля, приняли участие 464 взрослых американцев.

Как сообщалось, 16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит президентов России и США. Путин и Трамп беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Соединенных Штатах Трамп подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что он не проявил жесткость в вопросе так называемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

Встреча Путина и Трампа в Хельсинки

5 фотографий
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в ХельсинкиТрамп приехал на встречу с Путиным вместе с супругой Меланией, но после совместного фотографирования она покинула переговоры. Лидеры двух стран начали переговоры с обмена краткими приветствиями.Беседа президентов России и США прошла в Готическом зале. Американский лидер оказался по левую сторону, российский - по правую. Сначала президенты не стали обмениваться рукопожатием, поскольку встретились и пожали друг другу руки в другом зале, однако после своих кратких заявлений Трамп протянул руку и Путин ее пожал.Когда вступительные ремарки были произнесены, пресс-службы попросили журналистов покинуть помещение. Ни один из представителей СМИ не упустил шанса выкрикнуть вопрос в адрес президентов. При этом лидеры двух стран, несмотря на попытки журналистов задать им вопросы прямо в начале встречи, оставили эти вопросы без ответа. Дальше переговоры продолжились за закрытыми дверями.Жители Хельсинки подготовились к приезду лидеров
Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Президентском дворце в Хельсинки
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Теги: США, Дональд Трамп, Россия, Владимир Путин

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