Половина американцев не одобрила поведение Трампа на саммите с Путиным

Москва. 22 июля. INTERFAX.RU - Только 33% опрошенных американцев одобрительно восприняли то, как себя вел президент США Дональд Трамп на встрече с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки, в то время как 50% не одобрили, свидетельствуют данные опубликованного в воскресенье совместного опроса газеты The Washington Post и телеканала ABC.

Остальные опрошенные заявили, что у них нет мнения по этому поводу.

При этом 56% респондентов сказали, что они не одобряют то, что Трамп выразил сомнение в заключениях американской разведки о российском вмешательстве в президентские выборы в США в 2016 году. И только 29% поддержали Трампа в его сомнениях.

Согласно опросу, 40% респондентов посчитали, что Трамп зашел "слишком далеко" в своей поддержке Путина. Среди этих респондентов в основном были демократы, либералы и выпускники вузов. Однако 35% респондентов сказали, что он вел себя правильно, а еще 15% сказали, что Трамп недостаточно поддержал Путина. У остальных не было никакого мнения.

В телефонном опросе, который проводился 18-20 июля, приняли участие 464 взрослых американцев.

Как сообщалось, 16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит президентов России и США. Путин и Трамп беседовали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Соединенных Штатах Трамп подвергся резкой критике как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что он не проявил жесткость в вопросе так называемого вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.