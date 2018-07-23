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Советник Трампа по нацбезопасности в августе встретится с российским коллегой

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон планирует в августе встретиться со своим "российским коллегой", сообщила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Я могу сказать, что Болтон планирует провести встречу со своим коллегой из России в следующем месяце", - заявила она, не уточнив, о каком представители российской стороны идет речь. Сандерс также не стала называть место встречи.

Единственной конкретной договоренностью, достигнутой в ходе саммита лидеров США и России в Хельсинки, отметила Сандерс, было решение о том, что команды, ответственные за национальную безопасность обеих стран, продолжат дискуссии на рабочем уровне.

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин провели встречу в Хельсинки 16 июля.

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Теги: Джон Болтон, США

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