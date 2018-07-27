Третий фигурант дела об убийстве фигуриста Тена арестован за недонесение

Москва. 27 июля. INTERFAX.RU - По уголовному делу об убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена арестованы три человека, сообщил заместитель генерального прокурора Казахстана Марат Ахметжанов.

"Арестованы по подозрению в совершении данного преступления трое лиц, собрано достаточно доказательств, законность их проверяет прокурор, судом санкционирован их арест", - сказал он на брифинге в пятницу в Астане.

Ахметжанов отказался назвать фамилию третьего задержанного, уточнив, что тот арестован "за недонесение". Позже в кулуарах службы центральных коммуникаций, отвечая на вопросы журналистов о личности задержанного, он сказал, что это "следственная тайна". "Подозреваемый знал о преступлении и не сообщил. О ходе расследования вам дадут информацию органы внутренних дел", - сказал замгенпрокурора.

Он сообщил также, что уголовное дело возбуждено по двум статьям - "умышленное убийство в группе лиц из корыстных побуждений" и "разбой из корыстных побуждений в группе лиц".

Ранее сообщалось о двух задержанных, которых подозревают в убийстве спортсмена.

19 июля Тен застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки злоумышленники нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.