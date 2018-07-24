Полиция обнаружила нож, которым был убит фигурист Денис Тен

Москва. 24 июля. INTERFAX.RU - Задержанные по подозрению в убийстве известного казахстанского фигуриста Дениса Тена выдали полиции вещественные доказательства преступления, сообщила во вторник пресс-служба департамента внутренних дел Алма-Аты.

23-летний Арман Кудайбергенов показал место, где был спрятан нож, который изъяли и приобщили к материалам дела; по нему будет проведена медико-криминалистическая экспертиза.

Кроме того, в ходе очной ставки 24-летний Нуралы Киясов признался, что именно он наносил ножевые ранения Денису Тену. Ранее сообщалось о показаниях Кудайбергенова, заявлявшего, что это сделал он.

"Вместе с тем, установлены очевидцы преступления, с которыми проведено опознание подозреваемых", - отмечается в сообщении.

Денис Тен трагически погиб 19 июля. Он застал двух воров при попытке кражи зеркал с его автомобиля. В ходе потасовки злоумышленники нанесли фигуристу несколько ножевых ранений. Спортсмена доставили в центральную клиническую больницу Алма-Аты в крайне тяжелом состоянии, через несколько часов он скончался от сильной кровопотери.