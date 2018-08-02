В ООН заявили, что погибшие российские журналисты не обращались в их миссию в ЦАР

Москва. 2 августа. INTERFAX.RU - Погибшие в Центральноафриканской Республике (ЦАР) российские журналисты не обращались к миротворцам ООН по прибытии в страну, сообщил пресс-секретарь Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в ЦАР (МИНУСКА) Владимир Монтейро.

"Иностранные журналисты иногда обращаются к МИНУСКА с просьбами об интервью или за получением информации, но в данном случае таких просьб нам не поступало", - цитирует его центр новостей ООН.

По словам В.Монтейро, в среду утром сотрудник полиции ООН отправился в Банги, где в морге местной больницы находятся тела погибших.

"Сегодня утром мы направили в Банги сотрудника сил полиции ООН, который будет участвовать в расследовании вместе с силами безопасности ЦАР", - заявил представитель миссии ООН.

Ранее в ЦАР в результате нападения неизвестных погибли российский журналист Орхан Джемаль, режиссер-документалист Александр Расторгуев и оператор Кирилл Радченко, которые снимали фильм о частных военных компаниях.