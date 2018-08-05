В мире "Рашагейт"

Трамп отнес Россию, Китай и КНДР к активно вмешивающимся в дела США странам

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ряд стран, включая Россию и Китай, продолжают вмешиваться в дела Соединенных Штатов, этот процесс необходимо остановить, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье.

В миреТрамп заявил, что сумел наладить отношения с ПутинымТрамп заявил, что сумел наладить отношения с ПутинымЧитать подробнее

"Нам надо это прекратить, надо остановить вмешательство в наши дела со стороны. Однако таких стран много, в том числе это и Россия, и Китай", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Огайо.

По его словам, к этим странам можно отнести также Северную Корею.

При этом Трамп добавил, что именно в настоящее время вмешательство в дела США со стороны иностранных государств осуществляется наиболее активно.

В настоящее время в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: США, Дональд Трамп, Россия, Китай, КНДР

Новости по теме

В мире
В Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человекВ Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человек
Коллекционный транспортник 1939 года принадлежал компании JU-Air, владеющей несколькими такими самолетами, они арендуются для прогулок туристовПодробнее
 Мадуро обвинил в покушении на себя оппозицию и президента КолумбииМадуро обвинил в покушении на себя оппозицию и президента Колумбии
Задержаны несколько подозреваемых в организации взрывов в КаракасеПодробнее
 Во время выступления Мадуро перед военными в Каракасе произошел взрывВо время выступления Мадуро перед военными в Каракасе произошел взрыв
По предварительным данным, на президента Венесуэлы было совершено покушение с помощью беспилотникаПодробнее
 Суд в США не стал рассматривать прошение Бутиной о снятии с нее обвиненийСуд в США не стал рассматривать прошение Бутиной о снятии с нее обвинений
Бутину обвиняют в работе в качестве иностранного агента без уведомления генпрокурораПодробнее
К расследованию убийства российских журналистов в ЦАР подключилась ООНК расследованию убийства российских журналистов в ЦАР подключилась ООН
Эксперты ООН провели осмотр места преступления и допросили свидетелей, рассказали в МИД РФПодробнее
 Впервые с начала конфликта в Сирии инспекторы ООН вышли к Голанским высотамВпервые с начала конфликта в Сирии инспекторы ООН вышли к Голанским высотам
Проход инспекции обеспечили российские военныеПодробнее
 Трамп заявил, что сумел наладить отношения с ПутинымТрамп заявил, что сумел наладить отношения с Путиным
Он в очередной раз раскритиковал освещение его действий со стороны СМИПодробнее
 Действующий президент Зимбабве вновь победил на выборахДействующий президент Зимбабве вновь победил на выборах
Оппозиция намерена оспорить результаты голосования в судебном порядкеПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 3 августа6 фото
03 августа
Фотохроника 3 августа
Лучшие фото недели10 фото
03 августа
Лучшие фото недели
Празднование Дня ВДВ10 фото
02 августа
Празднование Дня ВДВ
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
МоскваВ Москве началась проверка в связи с жалобой преподавателя ВШЭ на полициюВ миреВ Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человекВ РоссииГлава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"В миреМадуро обвинил в покушении на себя оппозицию и президента КолумбииСпортРоссийский боксер Ковалев потерпел поражение в поединке за титул по версии WBOВ РоссииСтивен Сигал стал спецпредставителем МИДа по вопросам гуманитарных связей с США

Организаторы "Нашествия" заявили, что фестиваль проходит без происшествий

Как сообщил ранее источник "Интерфакса", посетитель фестиваля погиб от удара током Подробнее

Трамп отнес Россию, Китай и КНДР к активно вмешивающимся в дела США странам

В Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человек

В Швейцарии при падении самолета времен войны погибли не менее 20 человекКоллекционный транспортник 1939 года принадлежал компании JU-Air, владеющей несколькими такими самолетами, они арендуются для прогулок туристов Подробнее

Актер Патрик Стюарт вернется к роли Жана-Люка Пикара из "Стартрека"

Посетитель "Нашествия" зацепил электропровод и погиб от удара током

Температура в португальской столице побила рекорд 37-летней давности

В Москве началась проверка в связи с жалобой преподавателя ВШЭ на полицию

В Москве началась проверка в связи с жалобой преподавателя ВШЭ на полициюРанее он сообщал в соцсетях, что подвергся издевательствам со стороны полицейских около Ярославского вокзала Подробнее

Иран провел масштабные военные учения в Персидском заливе

В МЧС предупредили о надвигающейся на Москву грозе

Тело унесенной рекой в Сочи девочки нашли в море

Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"

Глава СЖР назвал приоритетом законодательно защитить журналистов в "горячих точках"Как отметили в Союзе журналистов, погибших в ЦАР товарищей, предположительно, похоронят 8 августа Подробнее

В Афганистане террорист врезался в иностранный конвой на машине со взрывчаткой

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru