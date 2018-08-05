Трамп отнес Россию, Китай и КНДР к активно вмешивающимся в дела США странам

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Ряд стран, включая Россию и Китай, продолжают вмешиваться в дела Соединенных Штатов, этот процесс необходимо остановить, заявил президент США Дональд Трамп в воскресенье.

"Нам надо это прекратить, надо остановить вмешательство в наши дела со стороны. Однако таких стран много, в том числе это и Россия, и Китай", - сказал он, выступая перед сторонниками в штате Огайо.

По его словам, к этим странам можно отнести также Северную Корею.

При этом Трамп добавил, что именно в настоящее время вмешательство в дела США со стороны иностранных государств осуществляется наиболее активно.

В настоящее время в США проходит расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в американские выборы президента 2016 года. Его ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. Кроме того, собственные расследования проводят комитеты по разведке Сената и Палаты представителей, а также сенатский комитет по юридическим делам.