Британские следователи начали искать следы "Новичка" в туалетах парка в Солсбери

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - Специалисты в костюмах химзащиты ищут следы нервно-паралитического вещества "Новичок" в общественных туалетах, установленных в одном из парков Солсбери, сообщает в субботу телеканал Sky News.

Специалисты работают в парке "Сады королевы Елизаветы", они начали работать еще в пятницу, в субботу поиски продолжаются.

Как отмечает телеканал, эксперты работают в защитных костюмах и противогазах.

Территория возле туалетов оцеплена, работа специалистов, по данным телеканала, может продлиться весь день.

Журналист Sky News Лиза Доун отмечает, что парк, предположительно, был одним из мест, которое посещали Чарли Роули и Дон Стерджесс, пострадавшие, по мнению британского следствия, от отравления "Новичком".

30 июня в городе Эймсбери Роули и Стерджесс были обнаружены в бессознательном состоянии в результате воздействия на них неизвестного вещества. Пострадавшие в критическом состоянии были доставлены в больницу города Солсбери. Затем женщина скончалась. Мужчину в минувшую пятницу выписали из больницы.

Позднее британская полиция сообщила, что пара получила отравление якобы в результате воздействия на них отравляющего вещества "Новичок", от которого, по утверждению Лондона, в марте в Солсбери пострадали бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Ответственность за случай со Скрипалями британские власти возложили на Россию. В Москве отвергают эти обвинения.