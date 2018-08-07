Одну из задержанных белорусских журналисток освободили

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Одна из сотрудниц белорусского сайта tut.by, задержанная во вторник по делу о незаконном доступе к информационной ленте госагентства "БелТА", отпущена правоохранительными органами.

"Освобождена Ульяна Бобоед", - сообщил основатель tut.by Юрий Зиссер на своей странице в фейсбуке.

Как сообщалось, обыски в офисах крупнейшего в Белоруссии новостного сайта tut.by и информационного агентства БелаПАН начались во вторник утром, они проводились по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации агентства "БелТА".

В ходе проверки сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия агентства было совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

В СК также заявили, что к указанной противоправной деятельности причастны должностные сортудники издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа".

По информации Белорусской ассоциации журналистов, были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы tut.by Анна Калтыгина и Бобоед, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Также сообщалось, что были задержаны сотрудники tut.by Дмитрий Бобрик и Анна Ермачонок, а также редактор БелаПАН Андрей Середа.

В свою очередь в МИД Белоруссии назвали задержание журналистов сугубо правовым вопросом.