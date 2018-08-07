Российские военные заявили об арестах десятков сирийских оппозиционеров

7 августа 22:58

Испанские ВВС в Эстонии вынуждены уйти "в запас" после инцидента с ракетой

Ракету пока не нашли, по сообщениям СМИ, в худшем случае она могла улететь на территорию России Подробнее

7 августа 17:30

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Муравьиная кислота в космосе, "хоббиты" в Индонезии и сколько минут сна у нас отбирает широкополосный интернет Подробнее

7 августа 14:22

Шесть работников СМИ задержаны в Белоруссии по делу о нелегальном доступе к данным "БелТА"

Во вторник в офисах tut.by и "БелаПАН" проходят обыски Подробнее

7 августа 11:24

Задержана главный редактор крупнейшего белорусского новостного портала tut.by