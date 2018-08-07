Российские военные заявили об арестах десятков сирийских оппозиционеров

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об арестах десятков сирийских оппозиционеров боевиками в контролируемых вооруженными группировками районах провинций Идлиб и Хама.
Согласно заявлению руководителя Центра примирения враждующих сторон Алексея Цыганкова, массовые аресты производит руководство группировок "Хайат Тахрир Аш-Шам" и "Джебхат ли-Тахрир Сурия".
"Тем самым главари радикальных формирований рассчитывают воспрепятствовать процессам по нормализации обстановки и сорвать возможность проведения мирных переговоров между сторонами конфликта по урегулированию ситуации в Идлибской зоне деэскалации", - пояснил он.