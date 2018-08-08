В Белоруссии задержали новых журналистов по "делу "БелТА"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Следственный комитет Белоруссии, возможно, задержал еще ряд журналистов "по делу "БелТА", сообщают местные СМИ.

"Сегодня с утра следователи пришли домой (...) также к Алексею Жукову и его жене Арине Семычкиной. Его вместе с женой забрали из дому в Боровлянах сотрудники СК", - пишет ресурс RFRM со ссылкой на корреспондента, который стал свидетелем задержания.

Жуков ранее был главным редактором журнала "Белорусское сельское хозяйство", работал в "Белорусы и рынок".

Кроме того, как сообщает белорусское бюро "Радио Свобода", по "делу БелТА" в офисе Realt.by задержаны главный редактор сайта и три журналиста. Они ожидают допроса в Следственном комитете.

Ранее утром об обыске у себя дома сообщил известный белорусский журналист Павел Быковский.

Накануне в связи с делом о несанкционированном доступе к информации агентства "БелТА" прошли обыски в офисах крупнейшего в республике новостного интернет-ресурса tut.by и информационного агентства БелаПАН.

По информации Белорусской ассоциации журналистов, по делу на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Также сообщалось о задержаниях для допроса сотрудников tut.by Ульяны Бобоед, Дмитрия Бобрика и редактора БелаПАН Андрея Середы. Позднее они были отпущены.

Основатель портала tut.by Юрий Зиссер вечером во вторник заявил, что дело имеет политическую подоплеку.

В свою очередь в МИДе Белоруссии заявили, что задержание сотрудников БелаПАН и tut.by "не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Белоруссии".