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В Минске продолжились обыски в tut.by по "делу БелТА"

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Правоохранительные органы Белоруссии продолжают обыск у крупнейшего белорусского информационного портала tut.by, сообщает редакция ресурса.

"По данным на 8 утра среды обыск в редакции закончен, но в других подразделениях компании продолжается", - отметили в tut.by.

Как сообщалось, накануне в связи с возбужденным уголовным делом за несанкционированный доступ к компьютерной информации государственного агентства БелТА прошли обыски в офисах новостного интернет-портала tut.by и информационного агентства БелаПАН.

По информации Следственного комитета, уголовное дело по части 2 статьи 349 Уголовного кодекса республики (несанкционированный доступ к компьютерной информации, совершенный из иной личной заинтересованности, повлекший причинение существенного вреда) возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками МВД.

Сообщается, что сотрудниками МВД выявлены многочисленные факты неправомерного доступа к компьютерной информации, собственником которой является "БелТА". По информации ведомства, на протяжении двух лет (2017-2018 гг.) без ведома и согласия республиканского унитарного предприятия совершено более 15 тысяч несанкционированных подключений к информации, хранящейся в компьютерной системе предприятия.

В СК также заявили, что к указанной противоправной деятельности причастны должностные лица издательского дома "Белорусская наука", ЗАО "БелаПАН", ООО "ТутБай Медиа".

По информации Белорусской ассоциации журналистов, на трое суток были задержаны главный редактор tut.by Марина Золотова, редакторы tut.by Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей tut.by Галина Уласик, Анна Ермачонок и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова.

Также сообщалось о задержаниях для допроса гендиректора tut.by Людмилы Чекиной, сотрудников tut.by Ульяны Бобоед, Дмитрия Бобрика, бывшей работницы портала Евгении Березюк и редактора БелаПАН Андрея Середы. Позднее они были отпущены.

Основатель портала tut.by Юрий Зиссер вечером во вторник заявил, что дело имеет политическую подоплеку.

Совет Европы призвал белорусские власти отпустить всех задержанных по так называемому "делу БелТА". В свою очередь МИД Белоруссии заявил, что задержание сотрудников БелаПАН и tut.by "не лежит в политической плоскости и не имеет никакого отношения к вопросам свободы СМИ либо журналистской деятельности в Беларуси".

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Теги: Белоруссия, БелТА, tut.by

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