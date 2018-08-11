Корабли ВМФ России зашли в Средиземное море

Москва. 11 августа. INTERFAX.RU - Отряд боевых кораблей Северного флота (СФ) в составе ракетного крейсера "Маршал Устинов" и большого противолодочного корабля (БПК) "Североморск" завершил проход самой узкой части Гибралтарского пролива и вошел в Средиземное море.

"На переходе морем экипажи кораблей продолжали плановую боевою подготовку. В Атлантике экипаж ракетного крейсера "Маршал Устинов" провел тренировки расчетов противовоздушной обороны с проверкой готовности к применению оружия и технических средств. А экипаж БПК "Североморск" отработал противолодочные задачи с использованием противолодочного вертолета Ка-27", - сказано в пресс-релизе СФ, распространённом в субботу.

Отмечается, что "проход пролива, самая узкая часть которого составляет 14 км, корабли Северного флота выполнили в темное время суток в условиях интенсивного судоходства".

За время выхода из главной базы Северного флота города Североморска, который состоялся 5 июля, боевые корабли СФ преодолели более шести тысяч морских миль, говорится в сообщении.