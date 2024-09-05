Глава ВТБ ждет снижения ставок по ипотеке не раньше II полугодия 2025 г.

Москва. 5 сентября. INTERFAX.RU - Ставки по рыночной ипотеке могут начать снижение во втором полугодии 2025 года вслед за прогнозируемым понижением ключевой ставки ЦБ РФ, заявил глава ВТБ Андрей Костин.

"На горизонте до середины следующего года мы не ожидаем такого существенного сокращения ставки Центрального банка. Во втором полугодии, возможно, ставка пойдет вниз, мы надеемся. И тогда, конечно, ипотечные ставки вслед за учетной ставкой тоже пойдут вниз", - сказал глава ВТБ в интервью телеканалу "Россия 24" в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ-2024).

"Конечно, отсутствие льготной ипотеки повлияет на темпы роста, хотя уже взятый темп в начале года все равно даст нам по итогам года позитивный результат, где-то порядка 10-12% прироста по году. Но в целом, наверное, сейчас мы увидим действительно 40% сокращение от того уровня, которое было взято в первом полугодии. Это будет происходить, безусловно, потому что ставки сегодня высокие стали", - отметил Костин

По его мнению, снижение ипотечных выдач не должно привести к очень резкому торможению продаж жилья в условиях роста доходов населения.

"До конца года мы не видим большой коррекции цен, потому что они разнонаправлены. Вот в июле цены упали где-то на 13%, а в августе на 8% выросли. То есть определенная стабилизация цен произошла, потому что помимо того, что спрос сокращается, тем не менее растут издержки. И поэтому это тоже давит на цены и поддерживает их уровень. Поэтому вот до конца этого года я считаю, что цены будут более-менее на том же уровне", - заявил Костин, комментируя ожидания по ценам на недвижимость.