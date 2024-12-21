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Набсовет Россельхозбанка почти не претерпит изменений

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Заместитель министра сельского хозяйства РФ Марина Афонина выдвинута в набсовет Россельхозбанка (РСХБ), при этом Игорь Абазов, занимающий должность заместителя руководителя секретариата вице-премьера Виктории Абрамченко, в список не попал.

Распоряжение с кандидатами в набсовет РСХБ подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин 21 декабря.

Остальные кандидаты уже входили в состав совета: министр сельского хозяйства Оксана Лут, заместитель главы Минэкономразвития Мурат Керефов, первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова, заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев, бывший премьер-министр Белоруссии Сергей Румас (он указан как советник ООО "ПримаМед Групп"), гендиректор "Объединенной зерновой компании" Дмитрий Сергеев, экс-глава "Норникеля" Владимир Стржалковский (указан как гендиректор автономной НКО поддержки национальных экологических проектов "Атмосфера") и глава банка Борис Листов.

РСХБ полностью находится в госсобственности, 100% акций банка принадлежат Росимуществу.

Банк являет крупнейшим кредитором российского АПК.

Россельхозбанк
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