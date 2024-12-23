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Приток средств в мировые фонды облигаций в 2024 году достиг рекордных $600 млрд

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - В 2024 году инвесторы вложили рекордный объем денег в мировые облигационные фонды, делая ставку на переход к более мягкой денежно-кредитной политике со стороны основных центральных банков, пишет Financial Times.

По данным EPFR, облигационные фонды привлекли более $600 млрд в этом году, что превысило предыдущий максимум в почти $500 млрд в 2021 году, поскольку инвесторы почувствовали, что замедление инфляции станет поворотным моментом для мирового рынка инструментов с фиксированной доходностью.

Это был "год, когда инвесторы сделали большую ставку на значительный сдвиг в денежно-кредитной политике", полагает старший портфельный управляющий Allspring Маттиас Шайбер. Сочетание замедления экономического роста и инфляции побудило инвесторов вкладываться в облигации с наиболее высокой доходностью.

Рекордный приток средств произошел даже несмотря на неравномерный год для бондов, которые росли летом, прежде чем потерять свои достижения к концу года из-за растущих опасений, что темпы снижения мировых ставок будут медленнее, чем ожидалось ранее. Так, за неделю, завершившуюся 18 декабря, инвесторы вывели около $6 млрд из облигационных фондов, что стало максимальным недельным оттоком почти за два года, по расчетам EPFR.

Доходность десятилетних госбумаг США - ориентир для мировых рынков инструментов с фиксированной доходностью - в настоящее время вернулась на уровень 4,5% годовых, начав год ниже 4%.

Инвесторы, вкладывающие средства в облигационные фонды, были движимы "широко распространившимся страхом перед рецессией в США в сочетании с дезинфляцией", полагает соруководитель отдела мультиактивов Pictet Asset Management Шаниэль Рамджи. "Хотя дезинфляция произошла, рецессии не произошло", - сказал он.

По словам управляющего портфелем облигаций в Marlborough Джеймса Атея, продукты с фиксированной доходностью также привлекали несклонных к риску инвесторов, поскольку акции, особенно американские, становились все более дорогими.

"По мере нормализации процентных ставок инвесторы начали возвращаться к традиционно более безопасным инструментам, - отметил он. - Инфляция снизилась практически везде, рост экономики замедлился практически везде... и это гораздо более благоприятная среда для инвесторов в облигации".

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