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Иностранный топ-менеджмент покинул ирландскую Petroneft, добывавшую нефть в Томской области

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Топ-менеджмент ирландской PetroNeft Resources plc., ранее добывавшей нефть в Томской области, стал полностью российским.

В сообщении компании говорится, что пост исполнительного председателя правления покинули Дэвид Стерт (был в руководстве компании с 2016 года) и неисполнительный директор Майкл Пауэр (присоединился к компании в 2000 году). Ранее, в январе 2024 года, из состава руководства вышли неисполнительные директора Энтони Сакки и Эскил Йерсинг. В октябре 2022 года о своей отставке заявил неисполнительный председатель правления Аластер МакБейн.

"Дэвид и Майкл ушли в отставку по личным причинам. Они помогли организовать выход из российских активов компании. При этом они согласились консультировать и оказывать помощь по мере необходимости для обеспечения преемственности в компании. Майкл Пауэр также согласился остаться в должности секретаря компании до середины января, чтобы помочь с административными вопросами", - говорится в сообщении.

На сайте Petroneft говорится, что руководителей в компании осталось двое: генеральный директор Павел Тетяков и неисполнительный директор Дарья Шафтельская.

Ранее Petroneft владела несколькими активами в России. В их числе нефтедобывающее ООО "Линейное" (на 90% принадлежало PetroNeft и на 10% – Belgrave Naftogas), нефтесервисная компания "Гранит констракшн". В числе ее активов также ООО "Стимул-Т" (через кипрское WorldAce Investments Ltd. на паритетных основах принадлежит Petroneft и Oil India).

В 2023 году акционеры Petroneft одобрили продажу российских активов главе компании в РФ Тетякову. К настоящему моменту он приобрел "Линейное" и "Гранит констракшн". Продавать 50% "Стимула-Т", по данным на август 2023 года, Oil India отказалась.

"Линейное" управляет Ледовым участком, в который входят Ледовое и Черемшанское месторождения, на последнем ведется добыча нефти на уровне 250 б/с. При этом существует риск прекращения добычи, поскольку она ведется в условиях естественного истощения.

ООО "Стимул-Т" добывало и продавало нефть, однако вследствие спора с сибирской структурой ONGC о тарифе и инфраструктуре прекратила операционную деятельность. В настоящее время Арбитражный суд Томской области рассматривает заявление "Стимул-Т" о собственном банкротстве (находится в процедуре наблюдения).

"Стимул-Т" принадлежит лицензия на разведку и добычу углеводородов на Тунгольском участке в Томской области. В пределах участка открыто семь месторождений: Линейное, Тунгольское, Западно-Линейное, Кондрашевское, Арбузовское, Сибкраевское и Северно-Варьяхское.

По данным Petroneft на 30 сентября 2023 года (более свежие данные компания не приводит), основными акционерами являлись Natlata Partners Limited (контролируется Максимом Коробовым) - 25,7%, Ллойд Уиггинс - 14,46%, Дарья Шафтельская - 9,2%, J&E Davy - 6,6%, Seguro Nominees Limited - 5,4%.

PetroNeft Resources Томская область Павел Тетяков Дарья Шафтельская
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