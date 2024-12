Эксперты Уолл-стрит ждут в 2025 году роста рынка акций США и падения котировок нефти

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Эксперты Уолл-стрит позитивно оценивают перспективы американских рынков акций и облигаций, ожидая их роста в 2025 году, пишет газета Financial Times со ссылкой на результаты опроса представителей десяти инвестбанков.

Они предупреждают, однако, что возврат Дональда Трампа в Белый дом повышает неопределенность, и его действия в отношении торговых пошлин, а также налогов, могут определить направление финансовых рынков.

Аналитики в основном уверены в сохранении тенденции к росту стоимости золота и ждут небольшого снижения цен на нефть.

В опросе участвовали представители Bank of America Corp., Goldman Sachs Group Inc., Deutsche Bank, Barclays, UBS, Societe Generale, Morgan Stanley, HSBC, JPMorgan Chase & Co. и Citigroup Inc.

Облигации

Эксперты ожидают, что доходности гособлигаций США будут снижаться в первой половине предстоящего года на фоне ослабления инфляции, однако расходятся в прогнозах о дальнейшей динамике рынка из-за неопределенности относительно возможных действий Трампа после возврата на пост президента страны в январе.

В среднем они ожидают уменьшения доходности 10-летних US Treasuries в 2025 году до 4,1% годовых с текущего уровня 4,49%. Наиболее резкого снижения доходности этих бумаг ждет Morgan Stanley - до 3,6%, в то время как Deutsche Bank прогнозирует ее подъем до 4,7%.

Федеральная резервная система, вероятно, продолжит снижать базовую ставку до середины следующего года, однако в дальнейшем будет вынуждена остановить цикл смягчения политики из-за усиления инфляции в результате торговой политики Трампа, полагают в Morgan Stanley.

Эксперты Deutsche Bank считают, что рынок делал слишком оптимистичные прогнозы в отношении темпов снижения ставки ФРС. "Нынешние политические реалии", в том числе ожидаемые меры бюджетного стимулирования, дерегулирования, ужесточения иммиграционного контроля, а также торговые пошлины, указывают на усиление инфляционного давления, говорят в Deutsche Bank.

Федрезерв уже дал понять, что замедлит темпы смягчения денежно-кредитной политики. Американский ЦБ опустил базовую ставку на 25 базисных пунктов на декабрьском заседании, но его сигналы оказались "ястребиными". Новые медианные прогнозы руководителей ФРС предполагают, что в следующем году ставка будет снижена меньше, чем ожидалось ранее.

Акции

Опрошенные FT эксперты полагают, что американский фондовый индекс S&P 500 поставит новые рекорды в 2025 году, однако большинство из них прогнозируют его годовой рост ниже среднего уровня за долгосрочный период в 11%.

Представители 9 из 10 банков ожидают, что индекс, поднявшийся в этом году на 24% (5930,85 пункта на закрытие рынка в пятницу), вырастет примерно на 10% в 2025 году, до 6500 пунктов. Аналитики Societe Generale прогнозируют небольшое снижение S&P 500 - до 5800 пунктов.

Deutsche Bank ждет подъема индекса до 7000 пунктов благодаря сохраняющейся силе американской экономики, однако предупреждает, что рыночная динамика будет зависеть от сроков изменения политики при Трампе.

Эксперты Deutsche Bank уверены, что ралли, вызванное огромным интересом инвесторов к акциям ИИ-компаний, будет продолжаться. "Оценки этих компаний определенно очень высокие, однако они, вероятно, удержатся или даже вырастут", - говорит стратег банка по фондовым рынкам США Банким Чадха.

Другие банкиры ждут свидетельств того, что внедрение технологий приведет к росту доходов компаний.

Аналитик Citigroup Дрю Петтит прогнозирует усиление волатильности рынка акций США в связи с неопределенностью относительно того, как политика Трампа будет влиять на компании. "Комфортного пути ждать не стоит", - сказал он.

Многие эксперты также прогнозируют рост фондового индекса крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 в 2025 году. Среди факторов, которые могли бы быть позитивными для европейского рынка акций, они отмечают ускорение темпов снижения ставок Европейским центральным банком (ЕЦБ), завершение конфликта на Украине, а также стабилизацию политической среды во Франции и Германии.

Прогнозы 5 из 10 банков предполагают рост Stoxx Europe 600 в предстоящем году. Лишь UBS ожидает спада на европейском рынке.

"Рост в Европе застопорился, - отмечает Гэрри Фоулер, отвечающий за стратегию на европейском рынке акций в UBS. - Очень мало инвесторов настроено оптимистично. 2025 год обещает быть сложным для Европы".

Представители 6 из 10 банков прогнозируют повышение британского фондового индекса FTSE 100 в следующем году.

Доллар

Эксперты более половины банков полагают, что политика Трампа приведет к укреплению доллара в следующем году. Deutsche Bank ожидает роста курса доллара до паритета в паре с евро.

В понедельник пара евро/доллар торгуется ниже отметки в $1,04, тогда как еще в сентябре курс составлял $1,11.

"Трамп не будет испытывать никаких угрызений совести в случае значительного повышения пошлин, - говорит Камакшья Триверди, глава направления глобальной валютной политики, процентных ставок и emerging markets в Goldman Sachs. - Мы ожидаем, что комплекс мер повышения тарифов и снижения налогов окажет значительную поддержку доллару в следующем году".

Эксперты BofA ожидают, что доллар укрепится в начале 2025 года, однако снизится до $1,1 за евро к концу года. Риторика Трампа, вероятно, трансформируется в жесткую политику, однако рынок больше реагирует на ожидания, чем на реализацию политики, отмечает главный валютный аналитик BofA Камал Шарма.

"Мы знаем, что пошлины будут вводиться, но не знаем, какими они будут, - говорит он. - Мяч на стороне Трампа".

Золото

Представители 7 из 10 инвестбанков, участвовавших в опросе FT, ожидают дальнейшего роста цены золота в предстоящем году на фоне повышения спроса со стороны мировых ЦБ, опасающихся усиления инфляции, а также увеличения бюджетных расходов.

Аналитики Goldman Sachs и BofA прогнозируют подъем цены золота до $3000 за унцию в 2025 году, что предполагает 14%-ный рост по сравнению с текущим уровнем. В понедельник декабрьские фьючерсы на золото в Нью-Йорке торгуются на уровне $2618 за унцию.

Такие темпы повышения цены драгметалла, однако, будут ниже, чем в текущем году. С начала 2024 года золото подорожало на 21,2%.

В среднем эксперты ждут подъема стоимости золота на 8%, до $2860 за унцию в следующем году. Лишь в Morgan Stanley полагают, что цены останутся на уровне текущего года, обосновывая такой прогноз ослаблением китайской экономики.

Нефть

Подавляющее большинство опрошенных экспертов ждет уменьшения цен на нефть в 2025 году, несмотря на объявленные странами ОПЕК+ планы отсрочки наращивания добычи. В среднем аналитики прогнозируют, что Brent к концу предстоящего года будет торговаться около $70 за баррель.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:15 мск в понедельник составляет $72,66 за баррель. В этом году Brent подешевела на 1,7%.

По словам Кима Фустье, отвечающего за анализ европейских рынков нефти и газа в HSBC, действия ОПЕК+ вряд ли изменят направление цен на нефть.

"Добыча в странах, не входящих в альянс, в 2025-2026 годах будет расти быстрее, чем мировой спрос, что не оставляет ОПЕК+ пространства для маневра", - говорит эксперт.

Между тем аналитики Goldman Sachs, прогнозирующие Brent на уровне $76 за баррель в следующем году, отмечают, что запасы нефти в мире заметно снизились за последние месяцы, и пополнение запасов Штатами и Китаем будет поддерживать цены в 2025 году.