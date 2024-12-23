T2 приобрела три AdTech-компании Yabbi, Redllama и Plazkart

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Мобильный оператор Т2 (принадлежит ПАО "Ростелеком") приобрел AdTech-компании Yabbi, Redllama и Plazkart, говорится в сообщении оператора.

Сумма сделки не раскрывается. Отмечается, что сделка направлена на интеграцию платформ телеком-оператора и возможностей digital-рекламы для ускорения разработки новых продуктов для рекламодателей.

"Современный рекламный рынок требует как персонализации рекламы, так и проведения охватных кампаний с сохранением эффективности во всех доступных каналах. Мы видим широкий спектр синергетических продуктовых возможностей для закрытия потребностей рекламного рынка", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по коммерческой деятельности T2 Ирины Лебедевой.

По данным ЕГРЮЛ, структура Т2 - ООО "ТДМ Тех" - 20 декабря получила по 100% ООО "Ябби" (Yabbi) и ООО "Плацкарт Диджитал" (Plazkart), а 18 декабря - 100% ООО "Айфокс Групп".

ООО "Ябби" зарегистрировано в 2017 году, уставный капитал - 16,975 тыс. рулей. Выручка в 2023 году составила 647,5 млн рублей, чистая прибыль - 195 млн рублей.

ООО "Плацкарт Диджитал" создано в 2020 году, уставный капитал - 10 тыс. рублей. Выручка в 2023 году составила 535,3 млн рублей, чистая прибыль - 100,7 млн рублей.

ООО "Айфокс Групп" зарегистрировано в 2014 году, уставный капитал - 10 тыс. рублей. Выручка в 2023 году составила 664,4 млн рублей, чистая прибыль - 102,4 млн рублей.