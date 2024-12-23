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"ЭкоНива" перешла в российскую юрисдикцию

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - ГК "ЭкоНива", ведущий производитель сырого молока в РФ, перешла в российскую юрисдикцию.

Как сообщается в пресс-релизе группы, операционный бизнес и, соответственно, все активы, расположенные исключительно на территории РФ, перешли под контроль компании, находящейся также в российской юрисдикции. Прежняя головная структура группы, германская Ekosem-Agrar AG, продала все свои доли в российских операционных подразделениях, как и планировалось, российской компании-покупателю – ООО "ЭкоНива". Соответствующие договоры подписаны на прошлой неделе, проданные доли оплачены.

Основными владельцами ООО "ЭкоНива" стали акционеры Ekosem-Agrar AG во главе с основателем и президентом "ЭкоНивы" Штефаном Дюрром, который является гражданином РФ.

"Консолидация расположенных в российской юрисдикции как операционных подразделений, так и самой холдинговой компании стала необходима в связи с глобальной геополитической нестабильностью. Это значительно затруднило деятельность группы в формате российско-германской структуры, сделав ее фактически невозможной, - говорится в пресс-релизе. - Состоявшаяся продажа обеспечивает продолжение операционной деятельности и, таким образом, дальнейшее существование группы".

Кроме того, благодаря сделке теперь в полной мере может быть реализована реструктуризация двух выпусков корпоративных облигаций германской компании, согласованная их держателями в июне. Бумаги серии 2012/2027 и 2019/2029 будут выкуплены специально созданной компанией (SPV) по цене 300 евро за облигацию.

Как сообщается в пресс-релизе, для завершения сделки по облигациям потребуется определенное дополнительное время. Оно может занять несколько недель. Когда сделка по продаже облигаций будет закрыта, компания незамедлительно сообщит об этом.

ГК "ЭкоНива" основана в 1994 году предпринимателем Штефаном Дюрром. Под ее управлением находятся активы в 13 российских регионах: Воронежской, Калужской, Курской, Ленинградской, Московской, Новосибирской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Тюменской областях, а также в Алтайском крае, Башкирии и Татарстане. Основное, молочное, подразделение группы объединяет 42 современных животноводческих комплекса, с учетом строящихся. В 2023 году "ЭкоНива" произвела 1,26 млн тонн сырого молока. С 2013 года группа занимается переработкой молока на четырех заводах.

Кроме того, бизнес группы включает племенное и мясное скотоводство, семеноводство, растениеводство и органическое сельское хозяйство. Холдинг входит в пятерку крупнейших владельцев сельскохозяйственных земель с 632,4 тыс. га.

ЭкоНива
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