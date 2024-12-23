Банки РФ в ноябре нарастили средства юрлиц на 1,6%, физлиц – на 1,2%

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Российские банки в ноябре нарастили средства юрлиц на 1,6% (или 0,9 трлн рублей) до 60,6 трлн рублей (в октябре рост составил 1,5%). Об этом говорится в комментарии ЦБ о развитии банковского сектора.

Рублевые остатки на счетах компаний в ноябре выросли на 2,7% (1,3 трлн рублей), средства в валюте снизились на 3,4% (379 млрд рублей).

Средства населения в ноябре выросли на 1,2% (+0,6 трлн рублей) до 53,9 трлн рублей. Такая динамика, как отмечает ЦБ, в целом соответствует росту октября (1,3%).

Рублевые остатки на счетах граждан за месяц выросли на 1,6% (799 млрд рублей), валютные - продолжили сокращаться, снизившись на 4,5% (176 млрд рублей).

Средства населения в рублях выросли только на срочных вкладах (+4,2%, или 1,464 трлн рублей). Остатки на текущих счетах уменьшились на 4,6% (на 665 млрд рублей).

С начала года средства граждан выросли на 8 трлн рублей (+17,6%), что почти в два раза превышает результат за январь-ноябрь прошлого года (+4,5 трлн рублей, +11,9%).

Объем средств на счетах эскроу вырос на 65 млрд рублей (+1,0% после сокращения на 1,0% в октябре): поступления несколько выросли (по предварительным данным, 419 млрд рублей после 391 млрд рублей в октябре), а раскрытия - замедлились (предварительно, 351 млрд рублей после 427 млрд рублей в октябре).

Госсредства в банках в ноябре уменьшились на 0,3 трлн рублей (-1,8% после роста на 4,5% в октябре) - до 13,9 трлн рублей.

Объем привлечений банками средств от Банка России в ноябре незначительно сократился (-0,1 трлн рублей, -2,3%) - до 5,7 трлн рублей. ЦБ отмечает, что отдельные банки уменьшили объем кредитов под залог нерыночных активов благодаря притоку клиентских средств. При этом у ряда системно значимых банков по-прежнему сохраняется сильная зависимость от привлечений от Банка России, подчеркивается в комментарии.