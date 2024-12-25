РФ за 11 месяцев увеличила экспорт пшеницы в Китай в 2,9 раза до $86,5 млн

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Китай за 11 месяцев этого года импортировал российской пшеницы на $86,5 млн, что в 2,9 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года (на $29,9 млн). Об этом сообщается в материалах Государственного таможенного управления (ГТУ) КНР.

Однако в ноябре поставки российской пшеницы в годовом выражении упали более чем в два раза до $2,3 млн с $5,1 млн. Тем не менее РФ удалось сохранить третью позицию среди крупнейших поставщиков пшеницы на китайский рынок после Казахстана ($5,8 млн) и Канады ($3,2 млн). Всего в ноябре Китай закупал пшеницу в пяти странах.

По данным ГТУ, поставки российского ячменя за 11 месяцев выросли в 1,9 раза до $167,8 млн с $89,9 млн год назад. В то же время ноябрьский экспорт снизился до $11,8 млн с $14,3 млн годом ранее. Ведущими поставщиками ячменя в КНР в ноябре были, в частности, Франция ($60,4 млн), Австралия ($40,9 млн) и Канада ($40,3 млн). РФ находится на пятом месте среди шести поставщиков.

Экспорт кукурузы из РФ в КНР за 11 месяцев упал в 2,9 раза до $28,8 млн с $83,6 млн годом ранее. В то же время в ноябре поставки выросли до $1,9 млн со $141,8 тыс. за аналогичный месяц 2023 года. В минувшем месяце больше всего кукурузы в Китай поставила Бразилия (на $48 млн).

Как сообщалось, в настоящее время РФ может поставлять в Китай только яровую пшеницу и ячмень. Однако, как считают российские эксперты, наибольшим потенциалом обладают озимые пшеница и ячмень. РФ добивается разрешения на поставки и этого зерна на китайский рынок.