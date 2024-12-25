Долги по зарплате в РФ в ноябре сократились на 6,7%, до 354 млн рублей

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Просроченная задолженность по заработной плате в России на 1 декабря 2024 года составила 354,0 млн рублей и по сравнению с 1 ноября 2024 года сократилась на 25,4 млн рублей, или на 6,7%, сообщил в среду Росстат.

Относительно 1 декабря 2023 года долги по зарплате уменьшились на 79,3 млн рублей, или на 18,3%.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на 1 декабря 2024 года на долги, образовавшиеся в 2024 году, приходится 162,7 млн рублей (45,9%), в 2023 году - 74,6 млн рублей (21,1%), в 2022 году и ранее - 116,7 млн рублей (33,0%).

Просроченные долги по заработной плате, возникшие из-за отсутствия у организаций собственных средств, на 1 декабря составили 334,0 млн рублей (снижение за месяц на 7,2%).

Задолженность по зарплате из федерального бюджета на 1 декабря отсутствовала, как и месяцем ранее. Долги бюджетов субъектов РФ составили 19,7 млн рублей (рост за месяц на 0,7%), местных бюджетов - 0,3 млн рублей (месяцем ранее задолженность отсутствовала).